10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزها تهنئة أمير قطر للرئيس الإيراني حسن روحاني بحلول عيد الأضحى وانتقاد الرئيس التركي للقضاء الأمريكي في محاكمة حرسه، إضافة إلى رفض فرنسا استمرار الرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.

1- أمير قطر: نقدر مواقف طهران في دعم قطر بوجه العقوبات التي فرضت علينا

الأمير تميم بن حمد آل ثاني حاكم دولة قطر (أ ف ب)

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن أمير قطر، هنأ في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الرئيس والحكومة والشعب في إيران بمناسبة عيد الأضحى، مشيرًا إلى رغبة قطر في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.

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2- وزير بريطاني: الأضحى يمثل روح الترابط بين ‫المسلمين في أنحاء العالم

وزير الدولة البريطاني لشئون الكومنولث والأمم المتحدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون (أ ف ب)

أكد وزير الدولة البريطاني لشئون الكومنولث والأمم المتحدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون، أن عيد الأضحى يمثل روح الترابط بين ‫المسلمين في أنحاء العالم.

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3- قرقاش: الأزمة القطرية ستطول وحلّها إقليمي

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية (أ ف ب)

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، زيارة وزير الخارجية الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها "ناجحة".

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4- لودريان: الأسد لا يمكن أن يكون الحل في سوريا

وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان إن الرئيس السوري بشار الأسد "لا يمكن أن يكون الحل في سوريا" وأن المرحلة الانتقالية "لن تجري معه"، مستعيدا موقف فرنسا التقليدي حول الملف.

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5- لافروف: روسيا تعتزم الرد بشدة على الإجراءات الأمريكية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اعتزام بلاده الرد وبشكل صارم على التدابير الأمريكية ضدها والتي تسبب أضرارا لروسيا.

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6- دي ميستورا: نشهد البداية لنهاية الحرب في سوريا

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا ستافان دي ميستورا (أ ف ب)

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن اعتقاده ببدء نهاية الحرب الدائرة هناك.

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7- أردوغان: الروهينجا في بورما يتعرضون "لإبادة"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعمال العنف بحق اقلية الروهينجا في بورما بأنها "ابادة"، علما بأن عددا كبيرا من أفراد هذه الاقلية المسلمة فروا من البلد المذكور في الأيام الأخيرة بعد تجدد العنف.

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8- الرئيس الأفغاني: السلام مع باكستان جزء من أجندتنا الوطنية

الرئيس الأفغاني اشرف غني (أ ف ب)

قال الرئيس الأفغاني اشرف غني أن السلام مع باكستان جزء من "جدول أعمالنا الوطني".

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9- أردوغان: أجد صعوبة في فهم ماذا تريد الولايات المتحدة فعله

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان نظام القضاء الأمريكي ، واصفا مواجهة حراسه لاتهامات في واشنطن بسبب شجار مع متظاهرين خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن مايو الماضي، بالـ "فضيحة".

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10- جنرال أمريكي: الروس لم يعطونا أسبابا تجعلنا نصدّق الأرقام التي يقدمّونها

ائد القوات البريّة الأمريكية في أوروبا (أ ف ب)

دعا قائد القوات البريّة الأمريكية في أوروبا، الجنرال بن هودجز، روسيا إلى أن تدعو الإعلام لتغطية المناورات العسكرية "زاباد 2017" التي ستجري في سبتمبر، مشككا في صدقية موسكو في شأنها.

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