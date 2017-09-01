بعد تعادل غانا اليوم.. المصريين يسخرون من كوبر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تصدر هاشتاج غانا قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعد تعادل المنتخب الغانى أمام الكونغو بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب "بابا يارا" بالعاصمة الغانية كوماسى، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وجاءت تعليقات المصريين على هاشتاج "غانا" ساخرة من الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بعد الهزيمة أمس الخميس امام أوغندا بهدف دون رد، ليتراجع المنتخب المصرى إلى المركز الثانى بعد ان كان متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الخامسة لصالح المنتخب الأوغندى الذى إحتل صدارة المجموعة بـ7 نقاط بفارق نقطة على الفراعنة.

وتستعرض لكم "التحرير" أبرز ما جاء بتعليقات المصريين على هاشتاج "غانا":

كتب محمد سيد أحد رواد موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلاً:-"غانا مشيا مع منتخبنا زي السكينة في الحلاوة".



كما قال محمد بكر: كل الظروف عايزة مصر فى كأس العالم إلا «مستر فتة».



ونشرت "فريدة" صورة من فيلم الحرب العالمية الثالثة معلقه عليها :-" الحمدلله غانا و الكونغو إتعادلوا.. هنخسر الماتشات الجاية و مش هنصعد برضه".



وعلق محمد الميرغنى على هزيمة غانا قائلاً :-" إلي سكان عرب المعادي والمعادي عندكم أفارقه كتير.. أي حد من الكونغو يقابلك افتحلو حاجه ساقعه - الناس دي عملت معانا اللي معملهوش كوبر".

كما وجه "عمر" رسالة ساخرة للأرجنتينى هيكتور كوبر قائلاً:-" غانا بتتعادل مع الكونغو ببرازافيل 1/1 .. وبتوصل رسالة معينة لحد معين بتقوله خلي عندك دم واتأهل".

شاهد أيضا

وسخر "المزجنجى" من هزيمة المنتخب الوطنى أمام أوغندا قائلاً:-" الكونغو عامله زي الصاحب اللي بيخاف ع مصلحتك وانت مش هامك مصلحتك .. تخسر انت عشان مش هامك مصلتحك والكونغو تصلح غلطتك لحد متفوق".

وهاجم "محمود الأسود" لاعبى المنتخب الوطنى قائلاً:-" المجموعة و القارة كلها بتلعب لصالحنا لأجل ما لاعبتنا تحس علي دمها و تكسب لكن مفيش فائدة".

ونشر "باسم" كوميكس للفنان محمد هنيدى معلقًا عليه " غانا اتعادلت إذن يبقي أوغندا اللي هتصعد".

وقال "حماده أبو زيد" فى تويتة له " نجاة طائرة منتخب مصر من السقوط خلال عودتها من أوغندا.. مطبات هوائية وفلتوا منها.. الكونغو واتعادلت مع غانا.. ناقص ايه عشان توصلوا كاس العالم ؟



