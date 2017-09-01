أردوغان ينتقد إدانة القضاء الأمريكي لحراسته الخاصة خلال زيارته للولايات المتحدة

أنقرة - (أ ش أ)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إدانة القضاء الأمريكي لـ 19 شخصا، من بينهم 15 من أفراد حراسته الخاصة، بتهمة الإعتداء على متظاهرين سلميين خلال زيارته للولايات المتحدة في مايو الماضي.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن أروغان وصف إدانة هؤلاء الأشخاص بأنها "تعكس بشكل واضح وفاضح عمل النظام القضائي الأمريكي" ، مشيرا إلى أنه سوف يناقش هذا الأمر مع الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، إن هؤلاء المتظاهرين كانوا يشكلون تهديدا أمنيا، متهما الشرطة المحلية قبالة السفارة التركية بواشنطن بالإهمال والعجز عن توفير الحماية له.

وكانت مجموعة من المحتجين المسالمين قد تظاهروا أمام مبنى السفارة التركية خلال زيارة أرودغان في السابع عشر من مايو الماضي؛ تأييدا لقضية مجموعة من الأكراد السوريين، حيث إشتبك حرس الرئيس التركي معهم وقام بضربهم بشكل مبرح.