أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أردوغان ينتقد إدانة القضاء الأمريكي لحراسته الخاصة خلال زيارته للولايات المتحدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان ينتقد إدانة القضاء الأمريكي لحراسته الخاصة خلال زيارته للولايات المتحدة

10:27 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

أردوغان ينتقد إدانة القضاء الأمريكي لحراسته الخاصة خلال زيارته للولايات المتحدة

أردوغان

أنقرة - (أ ش أ)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إدانة القضاء الأمريكي لـ 19 شخصا، من بينهم 15 من أفراد حراسته الخاصة، بتهمة الإعتداء على متظاهرين سلميين خلال زيارته للولايات المتحدة في مايو الماضي.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن أروغان وصف إدانة هؤلاء الأشخاص بأنها "تعكس بشكل واضح وفاضح عمل النظام القضائي الأمريكي" ، مشيرا إلى أنه سوف يناقش هذا الأمر مع الرئيس دونالد خلال زيارته للولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، إن هؤلاء المتظاهرين كانوا يشكلون تهديدا أمنيا، متهما الشرطة المحلية قبالة السفارة التركية بواشنطن بالإهمال والعجز عن توفير الحماية له.

وكانت مجموعة من المحتجين المسالمين قد تظاهروا أمام مبنى السفارة التركية خلال زيارة أرودغان في السابع عشر من مايو الماضي؛ تأييدا لقضية مجموعة من الأكراد السوريين، حيث إشتبك حرس الرئيس التركي معهم وقام بضربهم بشكل مبرح.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب يعلن أن الأحد المقبل يوم وطني للصلاة من أجل ضحايا إعصار هارفي

    أخبار

  • أردوغان: الروهينجا في بورما يتعرضون "لإبادة"

    أخبار

  • استئناف حرب العقوبات الدبلوماسية بين موسكو وواشنطن

    أخبار

  • السماح لمن منعهم مرسوم ترامب من دخول الولايات المتحدة بطلب تأشيرة

    أخبار

إعلان

e1089cb5ff.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين