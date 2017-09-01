أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

التخطيط: الجهاز الإداري هو العمود الفقري للتنمية المستدامة

Google+ Print
التخطيط: الجهاز الإداري هو العمود الفقري للتنمية المستدامة التخطيط: الجهاز الإداري هو العمود الفقري للتنمية المستدامة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لملف الإصلاح الإداري، الذى يعتبر أحد المهام الأساسية لوزارة التخطيط، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء في إدارة موارد الدولة.

جاء ذلك على هامش زيارتها، اليوم الجمعة، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإصلاح الإداري.

وذكرت السعيد: "من الضروري أن يتم ربط خطط الإصلاح الإداري بالمشكلات الحقيقية التي تواجه العمل على أرض الواقع، من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، وبالتالي الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن".

شاهد أيضا

وعن قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أوضحت: "انتظرنا قواعد البيانات، لكن نستطيع البدء في خطة إصلاح مبنية على بيانات تفصيلية سليمة، ولنتمكن من وضع برامج رفع قدرات مرتبطة بالمهارات المطلوبة لكل وظيفة، مع تحديد المسار الوظيفي المطلوب لكل موظف".

يذكر أن وزارة التخطيط انتهت من قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من أجل إرساء قواعد قانون الخدمة المدنية لضمان تطبيقه بشكل واقعي، تمهيدا لإقرار برنامج العمل الحكومي للإصلاح الإداري، وتطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ووضع آليات التنفيذ اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)