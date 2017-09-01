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«مشروعات التعليم»: تشكيل لجنة لمراجعة ملفات مسابقة 30 ألف معلم

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«مشروعات التعليم»: تشكيل لجنة لمراجعة ملفات مسابقة 30 ألف معلم «مشروعات التعليم»: تشكيل لجنة لمراجعة ملفات مسابقة 30 ألف معلم

التحرير

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أعلن الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، عن بعض الأمور الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم.

وقال عمر، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إنه بناء على تكليفات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المسابقة، وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المعلمين، تم الوصول إلى عدة حلول أهمها بالنسبة لبدائل شرط محو الأمية، ستصدر الوزارة كتابا دوريا قبل بداية العام الدراسي بالبدائل المعتمدة وضوابط تنفيذها، أما بالنسبة لملحق قرار تقليل الاغتراب، سيصدر عن الوزير قبل بدء العام الدراسي، وجار حاليا مراجعة الاستمارات الإلكترونية، وملحق قرار التثبيت للمعلمين المحجوبين من القرار الأول سيصدر قبل بدء العام الدراسي.

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وأضاف أنه بالنسبة لقرار تثبيت المعلمين المساعدين المتقدمين بطلبات للأكاديمية المهنية للمعلمين، سيصدر فور استكمال الإجراءات الحالية بالأكاديمية ومتوقع له مدة زمنية لن تتجاوز ٤٥ يوما، وبالنسبة لتقليل الاغتراب الداخلي لمعلمي المسابقة وغيرهم من المعلمين القدامي، سيتم حصر العجز والزيادة بجميع التخصصات على مستوى الإدارة التعليمية، فور الانتهاء من القرارات الموضحة، وذلك خلال الشهر الأول من بدء العام الدراسي، وسوف ترفع التوصيات للوزير لاستصدار القرار المناسب لتقليل الاغتراب وذلك وفق الضوابط.

أما فيما يخص المعلمين المساعدين الذين لم يتسوفوا شروط الصلاحية من الأكاديمية وتم تعيينهم قبل عام 2013 ومهددين بإنهاء التعاقد، فإن الوزير شكل لجنة قانونية أوصت بتعديل بعض مواد قانون التعليم المنظمة للتعيينات والتثبيت، وانتهت اللجنة من إتمام التعديلات وأرسلها الوزير إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وبعد ذلك ستعرض على مجلس النواب فور انعقاده، وهذا ينطبق أيضا على من تم فسخ تعاقده فستتيح التعديلات إعادة التعاقد معه مرة أخرى.

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التحرير

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