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الخارجية الروسية: الأمن الأمريكي يعتزم تفتيش قنصليتنا في سان فرانسيسكو غدا

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: الأمن الأمريكي يعتزم تفتيش قنصليتنا في سان فرانسيسكو غدا

10:19 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

الخارجية الروسية: الأمن الأمريكي يعتزم تفتيش قنصليتنا في سان فرانسيسكو غدا

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن قوات الأمن الخاص الأمريكية تعتزم تفتيش القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو ، بما في ذلك شقق البعثات الدبلوماسية ، يوم غد السبت.

ونقلت قناة ( اليوم) عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها ـ اليوم الجمعة ـ " إن قرار الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو وملحقيتين في نيويورك وواشنطن هو انتهاك جسيم للقانون الدولي ، وإن موسكو تحتفظ بحق إتخاذ تدابير للرد".

وأعربت زاخاروفا عن احتجاجها الشديد على ما وصفته بتصرفات واشنطن ، مشيرة إلى أن هذا القرار يقوض إمكانية التعاون بما في ذلك القضايا الدولية الملحة.

وقالت إن إغلاق واشنطن بعثات دبلوماسية روسية سيشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين الروس

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