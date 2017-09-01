الخارجية الروسية: الأمن الأمريكي يعتزم تفتيش قنصليتنا في سان فرانسيسكو غدا

موسكو - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن قوات الأمن الخاص الأمريكية تعتزم تفتيش القنصلية العامة الروسية في سان فرانسيسكو ، بما في ذلك شقق البعثات الدبلوماسية ، يوم غد السبت.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها ـ اليوم الجمعة ـ " إن قرار الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو وملحقيتين في نيويورك وواشنطن هو انتهاك جسيم للقانون الدولي ، وإن موسكو تحتفظ بحق إتخاذ تدابير للرد".

وأعربت زاخاروفا عن احتجاجها الشديد على ما وصفته بتصرفات واشنطن ، مشيرة إلى أن هذا القرار يقوض إمكانية التعاون بما في ذلك القضايا الدولية الملحة.

وقالت إن إغلاق واشنطن بعثات دبلوماسية روسية سيشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين الروس