ترامب يعلن أن الأحد المقبل يوم وطني للصلاة من أجل ضحايا إعصار هارفي

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوم الأحد المقبل هو يوم وطني للصلاة من أجل ضحايا إعصار هارفى.

وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، :" إن الأمريكيين دأبوا دائما على مساعدة أقرانهم في الوطن"، مشيدا بعمل الجماعات الدينية في تلبية احتياجات المتضررين من الإعصار .

وأضاف ترامب : "كأميركيين نعرف أنه لا يوجد أي تحد كبير لا يمكننا أن نقهره".

كما اجتمع ترامب أيضا بشكل منفصل مع مسؤولى منظمات إغاثة، من بينها منظمة الصليب الأحمر وجيش الخلاص، وهي جماعة مسيحية بروتستانتية دولية مستقلة عن الكنائس تقوم بأعمال خيرية لمساعدة الفقراء.