زلزال بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي تركيا

أنقرة - (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر، منطقة "مرمريس" بولاية موجلا جنوب غربي تركيا، اليوم الجمعة.

ونشرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع مساء اليوم، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأشارت إدارة "أفاد" أن مركز الزلزال كان على عمق حوالي 98ر61 كيلومترا.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.