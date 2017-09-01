البابا تواضروس يلتقي بـ2500 من شباب ايبارشية سيدني بأستراليا

​سيدني- أ ش أ:

نظمت إيبارشية سيدني اليوم الجمعة، لقاءً لشباب سيدني مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شارك فيه نحو 2500 من شباب الإيبارشية.

وتضمن اللقاء عدة فقرات قدمها الشباب من بينها عرض فيلم تسجيلي عن البابا تواضروس والكورال واسكتش تمثيلي، واختتم اللقاء بكلمة للبابا وإجابة أسئلة الشباب.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الشباب القبطي بأستراليا بالبابا تواضروس حيث إنها الزيارة الاولي له لأستراليا منذ تنصيبه في نوفمبر 2012.