ضربهما بيد فأس.. حبس "حنتيرة" بتهمة قتل وإصابة نجليه بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار أحمد عبد الله المحامي، العام لنيابات شمال بنها، بحبس المدعو السيد حمدي سليمان، وشهرته "سيد حنتيرة" بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ضرب نجله بطريق وحشية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

كان اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، يفيد إلقاء القبض على متهم ويدعى: سيد حمدي سليمان، وشهرته سيد حنتيرة، سيئ السمعة، بتهمة ضرب نجليه بطريقة وحشية، بيد فأس، لقيامهما باللهو في الشارع بدون علمه، ما أسفر عن مقتل أحدهما ويدعي "حمدي" وشهرته زياد، 9 سنوات، وإصابة الثاني ويدعى "مصطفى" بدعوى أنهما كانا يلعبان في الشارع دون علمه.

وأكدت التحريات الأولية أن الأب سيئ السمعة ودائم تعاطي المخدرات، وأنه كان تحت تأثير المخدر أثناء الاعتداء على ابنيه، وأنه كان دائم الاعتداء عليهما بصفة دائمة.