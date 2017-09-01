أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضربهما بيد فأس.. حبس "حنتيرة" بتهمة قتل وإصابة نجليه بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضربهما بيد فأس.. حبس "حنتيرة" بتهمة قتل وإصابة نجليه بالقليوبية

09:55 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار أحمد عبد الله المحامي، العام لنيابات شمال بنها، بحبس المدعو السيد حمدي سليمان، وشهرته "سيد حنتيرة" بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ضرب نجله بطريق وحشية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

كان اللواء محمد الألفي مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز بنها، يفيد إلقاء القبض على متهم ويدعى: سيد حمدي سليمان، وشهرته سيد حنتيرة، سيئ السمعة، بتهمة ضرب نجليه بطريقة وحشية، بيد فأس، لقيامهما باللهو في الشارع بدون علمه، ما أسفر عن مقتل أحدهما ويدعي "حمدي" وشهرته زياد، 9 سنوات، وإصابة الثاني ويدعى "مصطفى" بدعوى أنهما كانا يلعبان في الشارع دون علمه.

وأكدت التحريات الأولية أن الأب سيئ السمعة ودائم تعاطي المخدرات، وأنه كان تحت تأثير المخدر أثناء الاعتداء على ابنيه، وأنه كان دائم الاعتداء عليهما بصفة دائمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط سيارة ملاكي بداخلها تماثيل أثرية في القليوبية

    أخبار

  • تشكيل لجان للكشف على السائقين متعاطي المخدرات بالمنوفية

    أخبار

  • عاكس شقيقته.. فحطم رأسه بالشومة

    أخبار

  • القبض على عاطل نصب على مواطنين في القليوبية

    أخبار

إعلان

396a5e4ef6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا