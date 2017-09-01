غدًا.. الشيخ وأشرف ينتظمان في مران الأهلي

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ينتظم أحمد الشيخ وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق غدًا السبت، والتي سيُقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان الشيخ وأشرف قد حصلا على راحة مؤخرًا، بإذن من الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بعد عودتهما من معسكر منتخب مصر الأول، بعدما قرر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر استبعاد الثنائي.

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ويستعد الأهلي لمواجهتي طلائع الجيش في الدوري، الثامن من سبتمبر الجاري، والترجي التونسي في دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في منتصف الشهر الجاري، ببرج العرب.