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المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في برج العرب استعدادًا لأوغندا (صور)

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أدى الوطني مرانه اليوم الجمعة، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للفراعنة، في معسكره المغلق ببرج العرب، بعد عودته صباح اليوم من كمبالا، وذلك استعدادًا لمواجهة أوغندا الثلاثاء المقبل بستاد برج العرب، في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وشارك في المران 26 لاعبًا بما فيهم محمد عواد، حارس مرمى نادي الإسماعيلي، والذي استدعاه «كوبر» بعد إصابة عصام الحضري، بتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس مرانًا خفيفًا لإزالة الإرهاق، بينما كان مران بقية اللاعبين قويًا لتجهيز كل اللاعبين المباراة المرتقبة.

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سام مرسيمران المنتخبمران المنتخبمران المنتخبمران المنتخبعصام الحضري

 

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