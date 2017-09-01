بوكو حرام تقتل 11 شخصا في مخيم للنازحين في نيجيريا

نازحون فروا من هجمات بوكو حرام في مخيم في غووزا شم

أبوجا - (أ ف ب):

أفادت مصادر عسكرية، وكالة فرانس برس، الجمعة، أن جهاديي بوكو حرام اقتحموا مخيما للنازحين على الحدود بين نيجيريا والكاميرون وقتلوا 11 شخصا كانوا قد نزحوا جراء أعمال العنف التي يرتكبها المتمردون.

ودخل مقاتلو بوكو حرام المخيم، الواقع في بانكي على الحدود بين نيجيريا والكاميرون، والذي يضمّ 45 ألف نازح واستخدموا السكاكين لطعن الضحايا حتى الموت.

وقال قيادي عسكري في البلدة رفض كشف هويته، لوكالة فرانس برس: " في بعد منتصف الليل، حطم عدد من إرهابيي بوكو حرام الحاجز الذي يحمي مخيم النازحين من الخلف ودخلوا للاستيلاء على الطعام".

وأضاف: "قتلوا 11 نازحا وتسببوا باصابة شخصين في الاعتداء".

وأكد أدامو أحمد وهو أحد أعضاء ميليشيا مدنية مسؤولة عن أمن المخيم، الهجوم.

وتتواجه الحركة المتطرفة في نيجيريا مع الحكومة منذ سنوات.

وقتل 20 ألف شخصا على الأقل في أعمال العنف المستمرة منذ 2009، والتي شردت أكثر من 2,6 مليون شخصا.