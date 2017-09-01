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بوكو حرام تقتل 11 شخصا في مخيم للنازحين في نيجيريا

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مصراوي Masrawy

بوكو حرام تقتل 11 شخصا في مخيم للنازحين في نيجيريا

09:29 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

بوكو حرام تقتل 11 شخصا في مخيم للنازحين في نيجيريا

نازحون فروا من هجمات بوكو حرام في مخيم في غووزا شم

أبوجا - (أ ف ب):

أفادت مصادر عسكرية، وكالة فرانس برس، الجمعة، أن جهاديي بوكو حرام اقتحموا مخيما للنازحين على الحدود بين نيجيريا والكاميرون وقتلوا 11 شخصا كانوا قد نزحوا جراء أعمال العنف التي يرتكبها المتمردون.

ودخل مقاتلو بوكو حرام المخيم، الواقع في بانكي على الحدود بين نيجيريا والكاميرون، والذي يضمّ 45 ألف نازح واستخدموا السكاكين لطعن الضحايا حتى الموت.

وقال قيادي عسكري في البلدة رفض كشف هويته، لوكالة فرانس برس: " في بعد منتصف الليل، حطم عدد من إرهابيي بوكو حرام الحاجز الذي يحمي مخيم النازحين من الخلف ودخلوا للاستيلاء على الطعام".

وأضاف: "قتلوا 11 نازحا وتسببوا باصابة شخصين في الاعتداء".

وأكد أدامو أحمد وهو أحد أعضاء ميليشيا مدنية مسؤولة عن أمن المخيم، الهجوم.

وتتواجه الحركة المتطرفة في نيجيريا مع منذ سنوات.

وقتل 20 ألف شخصا على الأقل في أعمال العنف المستمرة منذ 2009، والتي شردت أكثر من 2,6 مليون شخصا.

 

هذا المحتوى من

AFP

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