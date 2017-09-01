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وزير الداخلية الجزائري: مخاطر أمنية تحيط بنا وعلى المواطنين الحذر

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الجزائري: مخاطر أمنية تحيط بنا وعلى المواطنين الحذر

09:27 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

وزير الداخلية الجزائري: مخاطر أمنية تحيط بنا وعلى المواطنين الحذر

وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي

الجزائر - (د ب أ):

دعا وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، اليوم الجمعة، كل الجزائريين أن يكونوا على "مستوى عال من اليقظة والحذر"، معترفا بأن مخاطر أمنية تحيط بالجزائر.

وقال بدوي، في تصريح للصحافة بمناسبة مشاركته في حفل بمناسبة عيد الأضحى المبارك "نحن في مرحلة خاصة تحيط بنا مخاطر أمنية، لذا أدعو المواطنين إلى أن يكونوا في مستوى عال من الحيطة والحذر وأن يكونوا مرافقين لأجهزة الأمن في مهامهم ومجهوداتهم من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن بالوطن".

وأشاد وزير الداخلية الجزائري، بالمجهودات التي تبذلها مختلف قطاعات الأمن وأفراد الجيش المرابطين بالحدود للحفاظ على استقرار الجزائر وأمنها.

وكان شرطيان قتلا في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف صباح أمس الخميس، مقر مديرية الأمن الولائي لولاية "تيارت" غربي العاصمة الجزائر.

 

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