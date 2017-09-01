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تنظيف المنزل والمشي.. 6 طرق طبيعية لإنقاص وزنك في العيد

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يواجه الكثير منا مشكلة كبيرة في عيد الأضحى، وهي اكتساب وزن زائد بسبب تناول الكثير من اللحوم، وذكر موقع "ناو لوس" الأجنبي مجموعة من النصائح التي تساعدك على الحفاظ على وزنك وتحدي السمنة في هذا الوقت.

1- التحكم في السعرات الحرارية التي تتناوليها يوميًا، ويجب أن تتراوح السعرات الحرارية ما بين 1200 إلى 2000 سعر حراري فقط في اليوم.

2- تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف الطبيعية، والابتعاد عن الوجبات السريعة الغنية بالدهون الخطيرة، كما يجب عليك تناول الكثير من السلطة لمحاربة شعورك بالجوع وتقليل كمية الطعام.

3- عدم التفكير في الطعام قدر الإمكان لتقليل رغبتك في تناوله، ويمكن فعل ذلك بأكثر من طريقة، منها القراءة أو الرياضة أو مشاهدة التليفزيون وغيره.

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4- تناول الكثير من الماء، فهي تعمل كذلك على إنقاص الوزن بسرعة.

5- القيام بالأعمال المنزلية ينقص الوزن بسرعة كبيرة، ولذلك عليكِ تخصيص ساعة يوميًا في العيد لتنظيف منزلك وترتيبه، وكذلك ساعة أخرى لممارسة التمارين الرياضية، وخاصة المشي.

6- الابتعاد عن الأطعمة التي تضر بصحتك وتزيدك وزنًا، مثل المشروبات الغازية والأطعمة المالحة والوجبات السريعة والدهون، وعليك كذلك الابتعاد عن تناول المواد التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة والشاي والشيكولاتة.

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