بالفيديو- أجواء احتفالية بحديقة "نيل المعادي" في أول أيام عيد الأضحى

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- أحمد حسين:

سادت حالة من البهجة بين الأطفال والفتيات خلال احتفالهم بأول أيام عيد الأضحى المبارك بحديقة " نيل المعادي" في منطقة طره.

وحازت لعبة "السيارات الكهربائية" على اهتمام الكثير من الأطفال والشباب والفتيات، وأقبلوا عليها بكثافة.

واحتفل المصريون اليوم الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار".​