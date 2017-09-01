النائبة العامة السابقة في فنزويلا تصل إلى المكسيك

كاراكاس - (أ ف ب):

وصلت النائبة العامة السابقة في فنزويلا لويزا اورتيجا، التي فرت من بلادها حيث قالت إنها تعرضت "لاضطهاد سياسي"، الخميس إلى المكسيك، المحطة الجديدة لها في أميركا الجنوبية حيث تخوض حملة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتبت الجمعة على "تويتر": "في المكسيك، مع المدعي العام للجمهورية راوول سرفانتيس اندرادي، لتنسيق أنشطة مكافحة الفساد".

وأقيلت أورتيجا، في الخامس من أغسطس، من جانب الجمعية التأسيسية الفنزويلية المؤيدة لمادورو.

واتهمت كراكاس زوجها النائب جيرمان فيرير بالفساد وهو مهدد بالاعتقال بعدما رفعت عنه الجمعية التأسيسية الحصانة البرلمانية.

ولجأ الزوجان إلى كولومبيا، في منتصف أغسطس، قبل أن يتوجها إلى البرازيل وكوستاريكا لتقديم أدلة ضد الرئيس الفنزويلي وسعيا إلى الدعم.

وفي مؤتمر صحافي في كراكاس الخميس، اتهم النائب العام الجديد طارق وليم صعب اورتيجا بانها قامت بتغطية عملية اختلاس تصل إلى مئتي مليون دولار محورها عقد نفطي عبر رفض التحقيق في القضية.