مصرع طالبين غرقًا أثناء استحمامهما ببحر أشمون في المنوفية
مصرع طالبين غرقًا أثناء استحمامهما ببحر أشمون في المنوفية
09:19 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
غرق - تعبيرية
المنوفية - مروة فاضل:
نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، في انتشال جثتي طالبين عقب غرقهما أثناء استحمامهما ببحر أشمون.
تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير الإنقاذ النهري والحماية المدنية، بتمكنهم من انتشال جثة كل من: محمد رضا توفيق عبد النبي، ١٢عامًا، وكريم إبراهيم عبد المحسن، ١٣ عامًا، حيث جرفهما التيار أثناء استحمامهما ببحر أشمون بناحية سنتريس وغرقهما.
وبتوقيع الكشف الطبي عليهما أرجع الوفاة نتيجة إصابتهما بإسفكسيا الغرق.
جرى تحرير محضر بالواقعة والتصريح بدفن الجثتين.
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