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مصرع وإصابة ٥ من أسرة واحدة في حادث تصادم بكفر الزيات

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مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة ٥ من أسرة واحدة في حادث تصادم بكفر الزيات

08:58 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

مصرع وإصابة ٥ من أسرة واحدة في حادث تصادم بكفر الزيات

أرشيفية

الغربية - مروة شاهين:

لقى ٣ أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع على طريق كفر الزيات النصارية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بمصرع كل من "وفاء بدر، ٣٢ سنة"، وأبنائها "وفاء صحصاح، ٧سنوات"، و"جنى صحصاح، ٦ سنوات"، وإصابة كل من "سمير دسوقي، ٢٥ سنة" و"بدر محمود، ٣ سنوات" جميعهم من أسرة واحدة، بسبب اصطدام سيارة ملاكي كان يستقلها طفل بمركبة توك توك كانوا يستقلونه.

تحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج.

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