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ورشة "ربط البحث العلمي بالصناعة" تدعو لتفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

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مصراوي Masrawy

ورشة "ربط البحث العلمي بالصناعة" تدعو لتفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا

08:58 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

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كتب- محمد قاسم:

أوصت ورشة نظمتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي ببرج العرب تحت عنوان "آليات ربط البحث العلمي بالصناعة"، بتفعيل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

الورشة نُظمت على مدار 4 أيام وشارك فيها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور مها الدملاوى مدير المدينة، والدكتور ياسر رفعت أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالهيئة، ونخبة من رجال الصناعة، وذلك بقاعة المعلوماتية بالمدينة.

وتأتي الورشة في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بضرورة العمل على ربط الأبحاث العلمية بأولويات التنمية في وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030، وتهدف إلى وضع آليات قابلة للتطبيق لربط الأبحاث العلمية بمختلف مجالات الصناعة من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة البحوث والتدريس.

الموضوعات المهمة، أبرزها: "البحث العلمي.. النظرية التطبيق"، "التصنيع الرقمي"، "العلاقة بين الصناعة والبحث العلمي.. الواقع والمأمول"، "مقترح آلية ربط البحث العلمي بالصناعة من منظور الصناعة".

وانتهت الورشة إلى ضرورة وجود جهات أو هيئات وسيطة بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية؛ لتسهيل عملية الربط وسرعة التواصل، وتحديد التخصصات العلمية المطلوبة ومدى أهميتها للتطبيق الصناعي، والعمل على وجود دورات تدريبية لكيفية التعامل مع الأبحاث من الناحية الصناعية.

كان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أصدر في 2008 قرارًا جمهوريا بتشكيل المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والذي يضم فى عضويته عددا من كبار العلماء في مقدمتهم الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور مجدى يعقوب.

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