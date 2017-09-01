زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة "رودس" اليونانية.. ولا تقارير عن خسائر

أثينا - (أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات بمقياس "رختر" جزيرة "رودس" اليونانية الواقعة في بحر "إيجة"، اليوم /الجمعة/ ولم ترد، حتى الآن، أية تقارير عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن اليونان تعتبر واحدة من أكثر دول العالم تعرضا للزلازل، ولكن من النادر وقوع خسائر مادية أو بشرية جسيمة نتيجة لذلك.

كان 3 أشخاص قد لقوا حتفهم إثر وقوع زلزالين في جزيرتي "ليسبوس وكوس" الواقعتين في بحر "إيجه" خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.