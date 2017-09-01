بالصور.. "شيكابالا" يشارك أسرته فرحة العيد ويضحي بعجل في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شارك محمود عبد الرازق، الشهير بـ "شيكابالا"، لاعب نادي الرائد السعودي الحالي، ونادي الزمالك السابق، أسرته الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك بمدينة أسوان.

وحضر شيكابالا عملية ذبح عجل الأضحية أمام منزل أهله بالدور الأرضي بعمارات المحمودية، برفقة أشقائه "عبد العظيم وأحمد وعمر"، وأصدقائه "يوسف عطية وعبد الله الصاوي ومصطفى أبو بكر"، وحرص الجزار على التقاط الصور التذكارية مع الفهد الأسمر.

ومن المنتظر أن يظل شيكابالا في أسوان حتى نهاية اليوم الثالث من أيام العيد، ثم الانتظام في صفوف فريق الرائد السعودي مرة أخرى.