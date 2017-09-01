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نيجيريا تمطر الكاميرون برباعية نظيفة.. وتقترب من التأهل للمونديال

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نيجيريا تمطر الكاميرون برباعية نظيفة.. وتقترب من التأهل للمونديال نيجيريا تمطر الكاميرون برباعية نظيفة.. وتقترب من التأهل للمونديال

التحرير

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حقق النيجيرى فوزا كبيرا على نظيره الكاميرونى بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على أكوا إيبوم، فى إطار منافسات الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا لمونديال 2018.

وأحرز أهداف المنتخب النيجيرى كل من: أوديون إيغالو فى الدقيقة الـ29، قبل أن يعزز اللاعب جون أوبى ميكيل تقدم المنتخب النيجيرى فى الدقيقة الـ43، لتنتهى أحداث شوط المباراة الأول بتفوق نيجيريا فى الأداء والنتيجة.

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وجاءت أحداث شوط المباراة الثانى سريعة من لاعبى المنتخب النيجيرى فاستطاع اللاعب فيكتور موزيس إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة الـ55، قبل أن يختتم اللاعب كليشى إهيناشو أهداف نيجيريا بالهدف الرابع فى الدقيقة الـ77 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة يتربع منتخب نيجيريا على صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب الكاميرون عند نقطتين بالمركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة.

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التحرير

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