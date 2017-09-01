أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

هدية للفراعنة.. الكونغو تخطف تعادلا من غانا في قلب كوماسي

Google+ Print
هدية للفراعنة.. الكونغو تخطف تعادلا من غانا في قلب كوماسي هدية للفراعنة.. الكونغو تخطف تعادلا من غانا في قلب كوماسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل الغاني مع الكونغو، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب "بابا يارا" بالعاصمة الغانية كوماسي، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم في  2018.

تقدم منتخب الكونغو بهدف في الدقيقة 18 عن طريق تييفى بيفوما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكونغو بهدف نظيف، وبدأت أحداث الشوط الثاني بضغط كبير من منتخب غانا، حتى نجح توماس بارتي في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الغاني قبل انتهاء وقت المبارة الأصلي بـ4 دقائق.

شاهد أيضا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الغاني إلى النقطة الثانية بالمركز الثالث، فيما حصلت الكونغو على أول نقطة وحيدة لتحل بالمركز الرابع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا