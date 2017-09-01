هدية للفراعنة.. الكونغو تخطف تعادلا من غانا في قلب كوماسي

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تعادل المنتخب الغاني مع الكونغو، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب ستاد "بابا يارا" بالعاصمة الغانية كوماسي، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

تقدم منتخب الكونغو بهدف في الدقيقة 18 عن طريق تييفى بيفوما، لينتهي الشوط الأول بتقدم الكونغو بهدف نظيف، وبدأت أحداث الشوط الثاني بضغط كبير من منتخب غانا، حتى نجح توماس بارتي في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الغاني قبل انتهاء وقت المبارة الأصلي بـ4 دقائق.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الغاني إلى النقطة الثانية بالمركز الثالث، فيما حصلت الكونغو على أول نقطة وحيدة لتحل بالمركز الرابع.