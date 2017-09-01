رغم إخفاقه في عبور «المانش».. الحسيني يسعى لدخول «جينيس»

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كتب - كريم محجوب

أخفق السباح المصري محمد الحسيني، اليوم الجمعة، في تحدى عبور بحر المانش، الذي يربط دولتي إنجلترا وفرنسا، في محاولته لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

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وأجرى الحسيني، البالغ من العمر 17 عامًا، من مصابي متلازمة داون، محاولة، صباح اليوم، لعبور بحر المانش، ليكون أول سباح من ذوي الاحتياجات الخاصة يعبر البحر، إلا أن الحظ لم يحالفه، فبعد عبوره نصف المسافة، لم يستكمل السباحة وعاد إلى الشاطئ، وقدم على محاولة جديدة لعبور المانش مرة أخرى.

يذكر أن الحسيني شارك فى تمثيل منتخب مصر في بطولة العالم لذوى القدرات الخاصة والذهنية بإيطاليا، ودخل 12 سباقا في 4 أيام، وحصد 3 ميداليات، بالإضافة للعديد من الجوائز الأخرى.