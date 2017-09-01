بالفيديو- الشرطة النسائية تؤمن دخول الفتيات سينما "مترو" بوسط البلد

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- عمر جمال:

دفعت مديرية أمن القاهرة بوحدات من الشرطة النسائية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

ورصدت عدسة "مصراوي"، تواجد إشراف الشرطة النسائية على دخول الفتيات لـ"سينما مترو" بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، والتصدي لأي محاولة للتحرش.

واحتفل المصريون اليوم الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار".