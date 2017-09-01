أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو- الشرطة النسائية تؤمن دخول الفتيات سينما "مترو" بوسط البلد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- الشرطة النسائية تؤمن دخول الفتيات سينما "مترو" بوسط البلد

08:08 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

الشرطة النسائية

كتب- محمود مصطفى:

تصوير- عمر جمال:

دفعت مديرية أمن القاهرة بوحدات من الشرطة النسائية، لتأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

ورصدت عدسة "مصراوي"، تواجد إشراف الشرطة النسائية على دخول الفتيات لـ"سينما مترو" بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، والتصدي لأي محاولة للتحرش.

واحتفل المصريون اليوم الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- رقص وحركات أكروباتية في حديقة الأزهر بأول أيام عيد الأضحى

    أخبار

  • الأهرامات تستقبل أكثر من 8 آلاف زائر مصري وأجنبي في أول أيام عيد الأضحى

    أخبار

  • الصحة تشن حملة مفاجئة على​ 4 مستشفيات بالقاهرة خلال أول أيام العيد

    أخبار

  • حديقة الأزهر: استقبلنا 4 آلاف زائر.. ولم نتلق بلاغات حتى الآن

    أخبار

إعلان

b285ea5e86.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |

مساء dmc - | ملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا |