شيخ الأزهر: حرمان البنت والولد من الزواج بسبب فروق اجتماعية مخالفة للشرع -فيديو
شيخ الأزهر: حرمان البنت والولد من الزواج بسبب فروق اجتماعية مخالفة للشرع -فيديو
08:01 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
الدكتور أحمد الطيب
كتب- محمود مصطفى:
انتقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حرمان البنت والولد من الزواج بحجة وجود الفروق الاجتماعية بينهما، مؤكدًا أنه موروث يخالف تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأضاف الطيب في كلمة متلفزة نشرتها الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، أنه في بعض الأحيان يتقدم شاب يعمل في وظيفة مرموقة لخطبة فتاة، ويواجه بالرفض من قبل عائلتها بحجة أن عائلته غير مناسبة لهم، لافتًا إلى تلك الظاهرة منتشرة في محافظات الصعيد جنوب مصر.
وزاد: "هذه الأفعال موروثات قديمة منعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جائكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
وشدد شيخ الأزهر على أن الناس سواسية كأسنان المشط، ولا يوجد شئ اسمه "أسرة أفضل من الأخرى".
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