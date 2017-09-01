محافظ الدقهلية يصرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى المنصورة

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بمستشفى المنصورة العام الجديد لحسن الخدمة المقدمة ومستوى الأداء والنظافة فيها .

جاء قرار المحافظ خلال الزيارة التي قام بها للمستشفى للاطمئنان على المرضى، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

وتفقد المحافظ عددًا من أقسام المستشفى، منها العناية المركزة، والعناية العامة المركزة، كما تفقد قاعة محاضرات الأطباء التي وجه بتطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة تعليمية طبية تليق بأطباء المستشفى، ومطعم المستشفى الذي أشاد بدرجة النظافة فيه ومستوى خدمة الطعام المقدم للمرضى والعاملين.

وشدد الشعراوي، على استمرار العمل بنفس الجهد، مع بذل كل الجهود الممكنة لتوفير رعاية طبية وعلاج للمرضى، مؤكدا على دعمه الكامل لتوفير كافة مطالب المرضى وعلاجهم.

رافق المحافظ، في زيارته اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، السكرتير المساعد، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق عرفات، مدير عام المستشفى.