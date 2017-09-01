القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المزارع بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المزارع بعد تبادل لإطلاق النيران.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز المنصورة، بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، باعتزام عدد من الأشخاص لسرقة مزرعة بطريق المنصورة طناح .

جرى تشكيل حملة مكبرة من ضباط مباحث مركز المنصورة بقيادة النقيب محمد هيت، معاون مباحث مركز المنصورة، وبتقنين الإجراءات وأثناء ضبط المتهمين، أطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية، غير أن القوات تمكنت من ضبطهم وهم: "هشام.م.ع" وشهرته حسام الجزار ،41 سنة، مقيم قرية طناح التابعة لمركز المنصورة والمدرج جنائيًا تحت رقم 4454/13ج و"أحمد.أ.ع.ش" 28 سنة، مقيم قرية طناح والمدرج جنائيًا تحت رقم 25591/13ج و"عبد الحليم.م.م.ب" مقيم قرية كفر الغاب، التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وبحوزتهم مقص حديدي، وبندقية خرطوش، وسلاح أبيض "سنجة"، وسلاح أبيض خنجر، و22 طلقة خرطوش.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقة، ومحاولتهم سرقة إحدى المزارع الكائنة بالطريق، وعند استشعارهم بوجود القوات أطلقوا الأعيرة النارية.

تحرر المحضر اللازم، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.