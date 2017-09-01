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القبض على 3 عمال تسببوا في توقف حركة قطارات الصعيد بالجيزة

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 عمال تسببوا في توقف حركة قطارات الصعيد بالجيزة

07:38 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

القبض على 3 عمال تسببوا في توقف حركة قطارات الصعيد بالجيزة

توقف حركة قطارات الصعيد

كتب –محمد شعبان:

تمكنت مباحث شرطة النقل والمواصلات، اليوم الجمعة، من القبض على 3 عمال لقيامهم بإشعال النيران في مخلفات وأوراق أعلى شريط السكك الحديدية بمحطة الحوامدية في نطاق محافظة الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

تلقى قسم محطة سكك حديد الجيزة، إخطار من ناظر المحطة بحدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار رقم 972 (القاهرة –أسيوط) ركاب عادة حال وصوله محطة الحوامدية، وتم تخزينه على السكة الاحتياطي بحوش محطة سكك حديد الحوامدية.

بالفحص تبين قيام بعض مستقلي القطار المشار اليه، بالنزول على شريط السكة الحديد تعبيرًا عن استيائهم من توقف القطار والبالغ عددهم 30 شخصًا، وقام 3 منهم بإشعال النيران في بعض الأوراق والمخلفات على الخط النازل (أسوان – القاهرة) أمام القطار رقم 91 (أسوان – القاهرة) ركاب عادي حال وصوله محطة سكك حديد الحوامدية؛ لمنعه من استكمال رحلته مما أدى إلى عطل الخط النازل الطوالي بتلك المنطقة.

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر بتشكيل مجموعة عمل من ضباط مباحث الإدارة تنسيقا ومديرية أمن الجيزة عن الواقعة، وظروفها وملابستها وضبط مرتكبيها حيث تمكن فريق البحث من ضبط مرتكبي الواقعة وهم "ع. م. ت" 32 سنة عامل و"م. ا. ح" 21 سنة عامل و"ا. ف. ع" 24 سنة عامل وتحرر المحضر اللازم، وأرسل بالمتهمين لقيدهم وعرضهم على النيابة.

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