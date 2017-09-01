حبس مقاول متهم في قضايا "نصب واستيلاء" هارب من قسم المطرية

كتب –صابر المحلاوي:

أمرت نيابة المطرية برئاسة المستشار شريف مختار، رئيس النيابة، بحبس مقاول هارب من قسم شرطة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

كما أمرت النيابة تحريات المباحث، لمعرفة المتسبب في هروب المتهم.

تلقى قسم شرطة المطرية، إخطارًا مفاده هروب أحمد عبد الصمد عبد الستار"،41 سنة، مقاول، محبوس بقسم شرطة المطرية على ذمة قضية "نصب واستيلاء".

تم تشكيل فريق بحث من أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأسفرت جهوده عن تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، بشقة مفروشة مستأجرة بشارع خالد بن الوليد بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وضبطه.