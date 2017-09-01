محافظ الدقهلية يشهد ذبح أضاحي العيد بمجزر ميت الكرما

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الدقهلية - رامي القناوي:

شهد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، ذبح أضاحي العيد بمجزر ميت الكرما مركز طلخا.

ووجه المحافظ، بتوزيع لحوم الأضاحي المذبوحة، على الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية بالمحافظة، ونقل تبعية المجزر لديوان المحافظة.

وشدد الشعراوي، على أهمية الوقوف بجانب الفقراء والمستحقين، لا سيما الحالات الإنسانية، وتوفير الرعاية المطلوبة لهم ومشاركتهم العيد ومختلف المناسبات، مشددًا على أهمية وصول المساعدات لمستحقيها.

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود الدولة مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في صورة تكافل وتكاتف، يضمن توفير حياة كريمة للبسطاء والمحتاجين والحالات الخاصة.