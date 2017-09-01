وكالة إيرانية: أمير قطر هنأ روحاني بعيد الأضحى وطالب بتعزيز العلاقات مع طهران
وكالة إيرانية: أمير قطر هنأ روحاني بعيد الأضحى وطالب بتعزيز العلاقات مع طهران
07:22 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
أمير قطر
(مصراوى):
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الجمعة، أن أمير قطر، هنأ في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، الرئيس والحكومة والشعب في إيران بمناسبة عيد الأضحى، مشيرًا إلى رغبة قطر في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات.
وثمن أمير قطر مواقف إيران في دعم قطر، قائلًا: "نقدر مواقفكم في دعم قطر بوجه العقوبات التي فرضت علينا، ونريد تعميق وتقوية العلاقات معكم بكافة المجالات".
وبحسب "تسنيم"، أكد الأمير تميم أن رؤية تعزيز التعاون بين طهران والدوحة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية واضحة جدا، لافتًا إلى استعداد قطر لتعزيز العلاقات إيران في جميع المجالات عبر الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية أكثر من السابق.
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