وزيرة التضامن: انتظام صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلية

القاهرة ف- (أ ش أ)

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن عمليات صرف المعاشات الآلية من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات وأيضا من ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنك مصر وماكينات صرف البريد تتم في يسر وهدوء.

وأشارت الوزيرة -في تصريحات اليوم الجمعة- إلى إن عدد الحالات التي قامت بالصرف بدءا من مساء أمس وحتى الساعة الرابعة من عصر اليوم بلغ 274 ألفا و874 صاحب معاش ومستفيد، وأن إجمالي المبلغ المنصرف تصل قيمته إلى 320 مليون جنيه.

وأوضحت أن غرفة عمليات من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص منعقدة على مدار اليوم وتقوم بمتابعة عمليات صرف المعاشات من الصرافات الآلية، وفي حالة وجود عطل في أي ماكينة كان يتم علاجه أولا بأول بالتواصل مع شركة (إي فاينانس)، وأن (أمانكو) قامت بتغذية الماكينات بالنقدية مجددا صباح اليوم.

ولفتت الوزيرة إلى أن الخط الساخن لتلقي شكاوى خاصة بماكينات الصراف الآلي (ATM) يعمل خلال إجازة عيد الأضحى ويتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال أرقام الكول سنتر وهي: 19680 و19683.

يشار إلى أن حاملي بطاقة صرف المعاشات الآلية يبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات والذين يتجاوز عددهم 9 ملايين صاحب معاش ومستحق