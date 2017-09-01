بالصور.. انقلاب سيارة نقل من أعلى كوبري معطل بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تعرضت سيارة نقل، محملة ببعض السلع والبضائع إلى الانقلاب، من أعلى كوبري إدفو المعطل بمدينة إدفو شمال أسوان، دون وقوع خسائر في الأرواح.

انتقلت على الفور القيادات الأمنية، والعميد أيمن محمد رضا رئيس مدينة إدفو إلى موقع البلاغ، وتبين أن السيارة أثناء سيرها من أعلى الكوبري المعطل، فشل قائدها في السيطرة عليها، ما أدى إلى سقوطها من الكوبري.

وبانتقال أجهزة المرور، جرى رفع السيارة وسحبها من موقع سقوطها.

تحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.