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مصرع مُسن وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي – السويس

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مصراوي Masrawy

مصرع مُسن وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي – السويس

07:04 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

مصرع مُسن وإصابة شخصين في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي – السويس

أرشيفية

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي رجل مسن مصرعه، وأصيب شخصان آخران، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي – السويس.

نُقل المصابان لمستشفى البنك الأهلي بالقاهرة، والمتوفى لمشرحة المستشفى.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات "6379 و ل ج"، أعلى الطريق الإقليمي على مسافة 1 كيلو من بوابة الرسوم.

وتبين أن الحادث وقع بانقلاب السيارة، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر ذلك عن مصرع "إبراهيم فرج أحمد 77 سنة"، وإصابة عايدة جاد الله عبد الرحيم، في حالة غيبوبة ومصابة بنزيف في المح وكسر بقاع الجمجمة، كما أصيب شخص آخر، 14 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجرح بالجبهة، ولم يستدل على بياناته.

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