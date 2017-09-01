مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة تشارك مرضاها احتفالات العيد
مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة تشارك مرضاها احتفالات العيد
07:00 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
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الدقهلية - رامي القناوي:
نظمت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، اليوم الجمعة، احتفالية بعيد الأضحى المبارك بحديقة المستشفى، لمشاركة احتفالات العيد مع الأطفال المرضى وأمهاتهم بالمستشفى والأطباء والتمريض والعاملين، لرسم البسمة على وجوه الأطفال وأمهاتهم بالمستشفى، والذين منعتهم ظروف مرضهم من الاحتفال في منازلهم وبين أقاربهم.
حضر الاحتفال، الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد الرفاعي، مدير المستشفى، والدكتور محمد مجدي أبو الخير، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتور محمد العاصمي، نائب مدير المستشفى، وأمل المتولي، أمين المستشفى، ومجموعة من خريجي وطلبة كلية الشرطة، وجمعيه لمة خير.
وألقى الشيخ لبيب عبد الجليل، مدير عام بوزارة الأوقاف، محاضرة عن يوم عرفة، كما نظمت نقابة العاملين بالمستشفى، حفلاً بمناسبة العيد، وقامت بتوزيع جوائز المسابقة الدينية على الفائزين من العاملين.
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