انقطاع المياه يفسد فرحة مواطني أسوان بالعيد

أسوان - إيهاب عمران:

سادت حالة من الغضب أهالي منطقة المحمودية وعدد من المناطق القريبة منها بمدينة أسوان، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن فوجئ الأهالي بانقطاع المياه وقضوا الساعات الأولى من اليوم الأول من أيام العيد بحثًا عن المياه.

وأكد عدد من الأهالي، أن المعاناة التي تكبدوها اليوم، تتزامن مع أول يوم ذبح الأضاحي، ما اضطر الكثير منهم إلى تأجيل الذبح لحين وصول المياه، فيما اضطر آخرون إلى التوجه لمنازل عائلاتهم بمدينة أسوان لحين عودة المياه.

وقال محمد حسين أحد سكان المحمودية: "إن مسئولي شركة مياه الشرب لم يتجاوبوا على الإطلاق مع استفسارات المواطنين عن أسباب قطع المياه، ولم يردوا بأسباب مقنعة".