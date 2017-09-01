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القبض على شخص قتل أمين شرطة بسبب خلافات في أسيوط

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مصراوي Masrawy

القبض على شخص قتل أمين شرطة بسبب خلافات في أسيوط

06:33 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

القبض على شخص قتل أمين شرطة بسبب خلافات في أسيوط

أرشيفية

أسيوط - (أ. ش. أ):

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الجمعة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقتله أمين شرطة بالقوصية، لوجود خلافات بينهما.

كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، تلقوا بلاغًا من مستشفى القوصية المركزي بوصول المدعو أبو العيون عبد الوهاب "37سنة أمين شرطة"، مصابا بطلق ناري بالصدر والقدم اليسرى وبالذقن، ووفاته عقب وصوله للمستشفى.

جرى تشكيل فريق بحث، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام؛ لكشف غموض وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها؛ حيث أسفرت جهوده، أن وراء ارتكابها المدعو "خالد ص.ع " 42سنة، مقيم ببندر ديروط، لوجود خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الناري المستخدم في الواقعة "طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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