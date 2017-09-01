بالصور- رقص وحركات أكروباتية في حديقة الأزهر بأول أيام عيد الأضحى

حديقة الأزهر: استقبلنا 4 آلاف زائر.. ولم نتلق بلاغات تحرش حتى الآن

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- علاء القصاص:

في التاسعة صباحاً فتحت حديقة الأزهر أبوابها أمام الزائرين في أول أيام عيد الأضحى، وسط تشديدات أمنية من رجال الشرطة والمفرقعات بالإضافة إلى عربات الإسعاف والعيادة الداخلية.

واستقبلت الحديقة التي تقع شرق القاهرة حتى الساعة الخامسة عصرًا مايقرب من 4000 زائر معظهم من الأطفال والشباب واختفاء ملحوظ للأسر والعائلات حسبما أكد محمد إبراهيم، مدير الحديقة.

وقام بعض الشبان بعمل حركات أكروباتية استعراضية وسط أجواء من الفرحة والسعادة، وفيما تواجد فرق موسيقية شعبية تفاعل معها الزائرون بالرقص على المزمار.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحديقة تفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءً، لافتًا إلى أنه لم يتلق أي بلاغ حتى الآن بأية وقائع تحرش أو سرقة.

​واحتفل المصريون اليوم الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف​ الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار".