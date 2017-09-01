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​وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان بالشرقية ويكلف بوضع خطة عاجلة لتطويرها

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مصراوي Masrawy

​وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان بالشرقية ويكلف بوضع خطة عاجلة لتطويرها

06:27 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

​وزير الزراعة يتفقد حديقة الحيوان بالشرقية ويكلف بوضع خطة عاجلة لتطويرها

وزير الزراعة ومحافظ الشرقية

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رفقة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، حديقة الحيوان بالزقازيق، للوقوف على ما تم من الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك والتأكد من التيسير على الزائرين في أول أيام العيد.

وكلف وزير الزراعة مدير الحديقة بوضع خطة عاجلة لتطوير الحديقة، وتنسيقها واستغلال المساحات الموجودة بها الاستغلال الأمثل، باعتبارها متنفس لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن خطة التطوير من شأنها تخفيف الضغط والكثافة بحديقة الحيوان بالجيزة.

وأشار البنا، إلى أن هناك تعاون بين وزارة الزراعة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتطوير وتوثيق الحدائق والمتاحف التابعة لوزارة الزراعة، للحفاظ على القيمة التاريخية لها ورفع كفاءتها.

وأكد البنا، على ضرورة أن تشمل خطة التطوير أيضا خلق عوامل جذب للزائرين، وتجديد اللوحات الإرشادية الخاصة بالحيوانات لتعريف الزائرين بها بحيث تشمل زيارتهم طابعا تثقيفيا وترفيهيا، لافتًا إلى أنه سيتم أيضا دعم الحديقة بالحيوانات التي تحتاج إليها بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وحديقة الحيوانات بالجيزة.

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