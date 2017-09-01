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بدعوات المصريين.. الكونغو تباغت غانا بهدف في الشوط الأول

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بدعوات المصريين.. الكونغو تباغت غانا بهدف في الشوط الأول بدعوات المصريين.. الكونغو تباغت غانا بهدف في الشوط الأول

التحرير

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أنهى منتخب الكونغو شوط المباراة الأول متفوقاً على الغانى بهدف دون رد، فى المباراة المقامة حالياً على ملعب "بابا يارا" بالعاصمة الغانية كوماسى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وباغت منتخب الكونغو الفريق الغانى بالهدف الأول عن طريق اللاعب  تييفى بيفوما فى الدقيقة الـ18، لينتهى شوط المباراة الأول بتفوق منتخب الكونغو، وأداء متواضع من الفريق الغانى.

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يذكر أن منتخب الكونغو يتزيل جدول ترتيب المجموعة الخامسة دون نقاط حتى الأن، فيما يحل المنتخب الغانى بالمركز الثالث بنقطة وحيدة.

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التحرير

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