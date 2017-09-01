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الكونغو تتقدم على غانا في تصفيات المونديال (فيديو)

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الكونغو تتقدم على غانا في تصفيات المونديال (فيديو) الكونغو تتقدم على غانا في تصفيات المونديال (فيديو)

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تمكن بيفوما كولوسا، لاعب الكونغولي من تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك منتخب غانا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب بابا يارا بالعاصمة الغانية كوماسي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ونجح كلوسا في تسجيل الهدف لفريقه في الدقيقة 18، من عمر الشوط الأول.

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ويأمل الجهور المصري في فوز المنتخب الكونغولي على نظيره الغاني حتى يبتعد الأمل عن البلاك الستارز في التأهل لكأس العالم، بعد اخفاق الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأوغندي بعد أن خسر مباراته بهدف دون رد.

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التحرير

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