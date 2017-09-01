الكونغو تتقدم على غانا في تصفيات المونديال (فيديو)

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تمكن بيفوما كولوسا، لاعب المنتخب الكونغولي من تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك منتخب غانا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب بابا يارا بالعاصمة الغانية كوماسي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

ونجح كلوسا في تسجيل الهدف لفريقه في الدقيقة 18، من عمر الشوط الأول.

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