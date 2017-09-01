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جيان أسامواه يقود هجوم غانا أمام الكونغو

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جيان أسامواه يقود هجوم غانا أمام الكونغو جيان أسامواه يقود هجوم غانا أمام الكونغو

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أعلن كويسى إيباه المدير الفنى لمنتخب غانا عن التشيكلة الرسمية التى سيخوض بها مواجهة الكونغو فى المباراة التى ستجمع الفريقين بعد قليل على ملعب «بابا يارا»، بمدينة «كوماسي»الغانية، فى إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018.

وجاء تشكيل الغانى كالآتى: 

فى حراسة المرمى: أوفورى

خط الدفاع: ولاروه، شلوب، أمارتى ومنساه 

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فى الوسط : أندريه آيو ، جوردان آيو ، كريستيان آتسو، منساه 

فى الهجوم : بارتى ، أسامواه جيان

ويذكر أن المنتخب الغانى يدخل المباراة بنقطة وحيدة فى المركز الثالث، رافعين شعار لا بديل عن الفوز للبقاء فى قائمة المنافسين للوصول لنهائيات مونديال روسيا 2018.

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