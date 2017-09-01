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الأهرامات تستقبل أكثر من 8 آلاف زائر مصري وأجنبي في أول أيام عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

الأهرامات تستقبل أكثر من 8 آلاف زائر مصري وأجنبي في أول أيام عيد الأضحى

06:13 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

الأهرامات تستقبل أكثر من 8 آلاف زائر مصري وأجنبي في أول أيام عيد الأضحى

الأهرامات

كتبت- نسمة فرج:

قال أشرف محيي، مدير منطقة آثار الهرم، أن منطقة الأهرامات شهدت اقبال متوسط من قبل الزائرين المصريين والأجانب حيث وصلت معدلات الزيارة إلى 1450 أجنبياً، 7250 مصري.

وأضاف محيي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أن هذه المعدلات طبيعية خلال أيام عيد الأضحى، نظرًا للزيارات العائلية والأضحية، متوقعًا أن يزيد عدد الزائرون خلال باقي أيام العيد. 

واحتفل المصريون اليوم الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وقال الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار".

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مصراوي Masrawy

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