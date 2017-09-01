حديقة الأزهر: استقبلنا 4 آلاف زائر.. ولم نتلق بلاغات تحرش حتى الآن
حديقة الأزهر: استقبلنا 4 آلاف زائر.. ولم نتلق بلاغات تحرش حتى الآن
05:26 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
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محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالات عيد الأضحى
كتبت- نسمة فرج:
تصوير- علاء القصاص:
قال محمد إبراهيم، مدير حديقة الأزهر، إن الحديقة استقلبت منذ الساعات الأولى في أول أيام عيد الأضحى 4 آلاف زائر حتى الآن، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يزيد أعداد الزائرين في الساعات القليلة القادمة.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحديقة تفتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءً، لافتًا إلى أن أعداد زائري الحديقة أقل من الأيام السابقة حيث من المعروف أن أول أيام العيد تتجمع العائلات في المنازل.
وأوضح مدير حديقة الأزهر، أنه لم يتلق أي بلاغ حتى الآن بأية وقائع تحرش أو سرقة.
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