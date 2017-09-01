الصحة تشن حملة مفاجئة على​ 4 مستشفيات بالقاهرة خلال أول أيام العيد

كتب- أحمد جمعة:

شنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، زيارات مفاجئة على 4 مستشفيات بالقاهرة للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة للتأمين الطبي خلال عيد الأضحى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الزيارات شملت مستشفيات دار الشفاء ومنشية البكرى، والساحل التعليمي، وصيدناوى للتأمين الصحي، كان على رأس الزيارات الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، وفريق معاون له من إدارة مكافحة العدوى بتعليمات من أحمد عماد راضي وزير الصحة.

وأشار مجاهد في بيان صحفي، إلى أن الزيارات بدأت بمستشفى دار الشفاء في العباسية حيث تفقد الفريق قسم الطوارئ وغرفة الفحص وأقسام المستشفى المختلفة، وكان الفريق الطبي متواجد بكامل طاقاته، فيما وجد عدد من الأجهزة غير موجودة ومنها المنظار الحنجري ورسم القلب، كما وجه "الخطيب" باتباع أساليب مكافحة العدوى في قسم الرعاية المركزة.

وأضاف أن الفريق انتقل إلى مستشفى منشية البكري، وتم إحالة مدير الطوارئ للتحقيق نظرًا لعدم تواجده بالقسم، فيما تم رصد العديد من السلبيات منها عطل جهاز رسم القلب، وجهاز الصدمات الكهربائية، وعدم التزام بعض الأطباء والتمريض بالزي الرسمي وعدم الالتزام بكتابة التشخيص لبعض الحالات، ومخالفة تطبيق أساسيات مكافحة العدوى، فيما تواجد أغلب الفريق الطبي بالمستشفى وكانت الخدمة الطبية تقدم للمرضى على النحو الجيد.

وتابع مجاهد: "الزيارات شملت مستشفى الساحل التعليمي، حيث كان الفريق الطبي متواجد في أماكنه والخدمة الطبية تقدم على أكمل وجه، وتم مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ووجد توافرها بكميات وفيرة، وقام الفريق أيضا بتفقد قسم الطوارئ وغرفة استقبال الباطنة، حيث تم رصد عدد من السلبيات منها تعطل جهاز رسم القلب، وعدم الالتزام بأساليب مكافحة العدوى".

وقال مجاهد، إن الزيارات انتهت بزيارة مستشفى صيدناوى للتأمين الصحي التي كان الفريق الطبي بها متواجد بكامل طاقته، وقسم الحضانات يعمل بكفاءة وعلى أكمل وجه، فيما رصد الفريق عدد من السلبيات منها عدم توافر بعض المستلزمات الطبية الخاصة بالأطفال، وعدم وجود شبكة غازات أكسجين، واسطوانات الأكسجين الموجودة فارغة ولا يوجد بها منظم، وعلى الفور وجه الفريق مدير المستشفى بحل المشكلة.

وأكد "مجاهد" أن الفريق الذي قام بالزيارات أعد تقريرًا بالسلبيات التي رصدها بالمستشفيات لعرضه على وزير الصحة والسكان لاتخاذ القرار المناسب حيال هذه المخالفات لتفاديها خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الزيارات مستمرة للتأكد من انضباط العمل داخل المستشفيات حرصًا على صحة وسلامة المرضى.