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بالفيديو- السفير البريطاني يحاول طبخ "الفتّة" المصرية: " متفائل بالخلطة"

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مصراوي Masrawy

- السفير البريطاني يحاول طبخ "الفتّة" المصرية: " متفائل بالخلطة"

06:02 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

السفير البريطاني في جون كاستن

 كتبت- رنا أسامة:

نشر السفير البريطاني في مصر جون كاستن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع أثناء وجوده في المطبخ مع لإعداد وجبة "الفتّة" المصرية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، قائلًا: "متفائل بالخلطة".

وعلّق السفير البريطاني على مقطع الفيديو، قائلًا: "اتفرج على اللي حصل لما حاولت اتعلم طبخ فتة العيد، كل سنة وأنتم طيبين".

وأضاف: " مهمة الفتة نجحت (بفضل الشيف أحمد)!".

صورة-فرعية

يُذكر أن السفير جون كاسن، اعتاد خلق حالة من الجدل فى الشارع المصرى بتغريداته عبر تويتر، فما من مناسبة أو قضية إلا وبادر بالتعليق عليها، كان أبرزها تعبيره عن اعتزازه بالمنتخب المصرى لكرة القدم، الذى وصل إلى نهائى كأس أمم أفريقيا رغم خسارته المباراة النهائية أمام الكاميرون بالجابون.

فغرّد كاسن حينها قائلًا: "فخور بالمنتخب المصرى الواعد، خاصة اللعيبة اللى نوروا الدورى الإنجليزى، ياريت إنجلترا تبقى زى مصر وتوصل ماتش النهائى.. المهم دلوقتى المونديال".

واستقبل كاسن اللاعب رمضان صبحى، بعد قرب انضمامه لصفوف نادى "ستوك سيتى" الإنجليزى فى موسم الانتقالات الصيفية، والتقط صورة معه وهو يحاول تقليد الوقفة الشهيرة لـ"صبحى" على الكرة.

وفى مايو الماضى، صرح المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، فى أحد البرامج التليفزيونية: "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، وهناك وظائف تناسبه"، ما أثار ردود فعل غاضبة من المصريين تجاه الوزير، وهو الأمر الذى اهتم به السفير البريطاني، وكتب تدوينة عبر تويتر: "عايز تشتغل فى السفارة البريطانية؟.. نرحب بالجميع، ونرحب بابن عامل النظافة".

كما نشر السفير البريطانى، صورًا له وسط المصريين، وهو يتناول طعاما وحلوى مصرية "غزل البنات"، فى ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة. 

ونشر صورة أخرى له وهو يتناول "الكنافة"، حيث كتب تغريدة له بالعربية: "عجبتنى اللى بالكريمة أكتر من اللى بالمانجة".

 

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