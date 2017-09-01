أخبار عاجلة

8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نزوح أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات وسط نيجيريا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نزوح أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات وسط نيجيريا

05:50 م الجمعة 01 سبتمبر 2017

نزوح أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات وسط نيجيريا

ارشيفية

لاجوس - (د ب أ):

ذكر مسؤولو الإغاثة في نيجيريا، اليوم الجمعة، أن الفيضانات العارمة تسببت في نزوح أكثر من 100 ألف شخص بوسط البلاد.

وذكر مسؤول في خدمات الطوارئ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الأمطار الغزيرة تسببت عن فيضان مياه نهر بنوى، ثان أكبر نهر بالبلاد، لتغمر معظم ولاية بنوى، التي تقع على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع.

وأسفرت الفيضانات عن مقتل شخصين، بينما أغرقت المياه عشرات الآلاف من المنازل والمزارع، حسبما أفاد بونيفاس أورتيزى السكرتير التنفيذي لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية بنوى.

وأضاف أورتيزى أن الكهرباء انقطعت عن عدة مناطق، فيما أنشأت مخيمين للنازحين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • باكستان ترسل قوات إلى كراتشي للمساعدة في جهود مواجهة الفيضانات

    أخبار

  • مقتل 8 أشخاص جراء الفيضانات العارمة في مدينة "كراتشي" الباكستانية

    أخبار

  • رئيس نيجيريا يحضر اول اجتماع لمجلس الوزراء منذ خمسة اشهر

    أخبار

  • المسؤولون الأمريكيون مستمرون في التركيز على إنقاذ الأرواح وسط فيضان

    أخبار

إعلان

970dd934f5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات