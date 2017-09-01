نزوح أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات وسط نيجيريا
نزوح أكثر من 100 ألف شخص بسبب الفيضانات وسط نيجيريا
05:50 م الجمعة 01 سبتمبر 2017
ارشيفية
لاجوس - (د ب أ):
ذكر مسؤولو الإغاثة في نيجيريا، اليوم الجمعة، أن الفيضانات العارمة تسببت في نزوح أكثر من 100 ألف شخص بوسط البلاد.
وذكر مسؤول في خدمات الطوارئ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الأمطار الغزيرة تسببت عن فيضان مياه نهر بنوى، ثان أكبر نهر بالبلاد، لتغمر معظم ولاية بنوى، التي تقع على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع.
وأسفرت الفيضانات عن مقتل شخصين، بينما أغرقت المياه عشرات الآلاف من المنازل والمزارع، حسبما أفاد بونيفاس أورتيزى السكرتير التنفيذي لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية بنوى.
وأضاف أورتيزى أن الكهرباء انقطعت عن عدة مناطق، فيما أنشأت الحكومة مخيمين للنازحين.
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