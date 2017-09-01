السعودية: أكثر من مليون حاج انتهوا من رمي جمرة العقبة

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أعلنت السلطات السعودية، ارتفاع مستوى السلامة خلال أداء مناسك الحج هذا العام.

وذكرت السلطات السعودية، في مؤتمر صحفى، عقدته اليوم الجمعة، أن الخطط الأمنية التى سبق أن وضعتها أجهزة الأمن، كان لها عظيم الاثر فى ضبط موسم الحج وتقليل مكاتب الحج الوهمية.

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من جهتها، أكدت الجهات المشاركة فى تأمين مناسك الحج حرصها الشديد على تحقيق معدلات السلامة والأمان للحجيج وضيوف الرحمن، مؤكدة على قيام نسبة كبيرة من الحجاج برمى جمرة العقبة الكبرى بنجاح، وأن أكثر من مليون حاج انتهوا من رمى جمرة العقبة.